Başkan Gürkan: "Mudanya ilçesini hak ettiği geleceğe hazırlıyoruz"

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Mudanya'da partisinin mahalle başkanları ile bir araya geldi. Burada mahalle başkanlarını tek tek dinleyen Başkan Gürkan, “Sürekli halkla iç içe olan teşkilat mensuplarımızın çalışmaları sayesinde Bursamızın beklenti ve taleplerini dinliyor, çalışmalarımızı buna göre yönlendiriyoruz. Şehrimizin geleceğini halkımızla birlikte işliyoruz” dedi.

AK Parti Mudanya İlçe Teşkilatı'nın koordinatörlüğünde gerçekleşen programa, İl Başkan Yardımcıları Kamil Bayramiç, Cemile Yiğit, Mudanya İlçe Koordinatörleri Fatma Şahin, Feyza Şükran Hakyemez, İlçe Başkanı İnci Söğütlü, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Mahalle başkanlarının söz alarak mahallelerindeki halkın beklenti ve taleplerini aktardığı toplantıda Başkan Gürkan, konuşulanları tek tek not alarak talep ve sorunların çözümü noktasında hep birlikte hareket edeceklerini belirtti. Burada konuşan Davut Gürkan, AK Parti teşkilatlarının gücünü istişare kültürlerinden aldıklarını vurguladı.

Gürkan, her fırsatta her kademeden teşkilat mensupları ve Bursa'nın her noktasındaki halkla bir araya geldiklerini belirterek, “Sürekli halkla iç içe olan teşkilat mensuplarımızın çalışmaları sayesinde Bursamızın beklenti, sorun ve taleplerine hakimiz. Saha çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz veriler ışığında büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızla sorunları tek tek çözmeye çalışıyoruz. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği Bursamıza merkezi hükümetimizce gerçekleştirilmesi planlanan projelerin takipçisiyiz. Bursa, kendisine yakışan hizmetlerin yıllardır olduğu gibi yalnızca AK kadrolarca verilebileceğini biliyor. Bizler de bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

Bursa'nın giriş kapılarından ayrıca vizyon ilçelerinden biri olan Mudanya'nın sorunlarının Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ile çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Başkan Gürkan, şunları söyledi:

“Tüm Bursa Halkı'nın güvendiği AK Parti belediyeciliği anlayışı ile Mudanyamızı tekrar kavuşturduğumuzda Büyükşehir ve ilçe belediyemizin koordinesinde çok daha güzel işler yapacağımızı ilçe halkımız biliyor ve bize güveniyor. Bu anlayış ve hedefle çalışıyor, ilçemizin her köşesine ulaşarak Mudanyamızı halkımızla birlikte hak ettiği geleceğe hazırlıyoruz”