Başkan Işık: "Dünya, tüm canlılar iyi oldukça daha güzel"

'Dünya tüm canlılar iyi oldukça daha güzel' diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sokak hayvanlarımızın, soğuk kış koşullarında sağlayamadıkları beslenme ve barınma gereksinimlerini karşılamalarına yardım ediyoruz. Belediye olarak, sokak hayvanlarının en iyi koşullarda ve doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmeleri yönünde önemli çalışmalar yapıyoruz. Şehir hayatında açlıkla, susuzlukla savaşarak var olmaya çalışan sokak hayvanlarımızın her türlü hayat ihtiyacını karşılamak hepimizin insanlık görevi. Hizmetlerimizde tüm canlıların hayat hakkının her şeyden önce geldiği hassasiyetini en öncelikli nokta olarak görüp, hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

Soğuk kış koşullarında, sokak hayvanlarının sağlayamadıkları beslenme gereksinimlerini karşılamaları için, Gürsu Belediyesi Veterinerlik Birimi ekiplerince, doğal yaşam alanlarında oluşturulan beslenme noktalarına düzenli olarak yiyecek bırakılmaktadır.