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Başkan Işık seher vakti halkla buluşuyor

Bursa’nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, seher vakti ilçe halkıyla buluşarak sabahın bereketini paylaştı.

Bursa'nın Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, seher vakti ilçe halkıyla buluşarak sabahın bereketini paylaştı.


“Seher vakti buluşmaları” sloganıyla gerçekleştirilen programda, Belediye Başkanı Mustafa Işık ve İlçe Müftüsü Mehmet Köktaş, Kumlukalan Mahallesi'nde cemaatle kılınan sabah namazının ardından birlikte çorba içip sohbet etti. Başkan Mustafa Işık, “Hemşehrilerimizlebirlik ve beraberlik içerisinde mâneviyâtımızı yaşıyoruz. Sabah namazının huzurunu ve seher vaktinin bereketini paylaşarak güne başlıyoruz. Hep birlikte çorbalarımızı içerken de keyifle sohbet ediyoruz” dedi.


Sabahın zindeliğinde gerçekleştirilen buluşmada, Gürsu için yapılacak hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor.

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