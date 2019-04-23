Başkan Işık'ın makamına adaşı Mustafa oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın makamına adaşı minik Mustafa oturdu.

TBMM'nin açılışının 99. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gürsu'da, Atatürk Anıtı önünde resmi tören gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının gelenekselleşen uygulaması olarak Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da makamına minik Mustafa'yı oturttu. “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız, köklü mirasımız, tarihi zenginliğimiz ile geleceğin lider ülkesi Türkiye'yi daha müreffeh yarınlara taşıyacak, tüm dünyada barışı egemen kılmak için çalışacaktır” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dünyada örneği olmayan ve ülkemiz çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği önemi göstermektedir. Tüm dünya çocuklarının, barış ve huzurun hakim olduğu bir dünyada yaşaması temennisiyle, Türk milletinin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi.

Başkanlık makamına oturan minik Mustafa'nın, belediye birim müdürlerine hizmetlere ilişkin talimatları vermesi sırasında keyifli anlar yaşandı.