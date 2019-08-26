Başkan Kanar doğa ve hayvan severler'le buluştu

Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Tema Vakfı işbirliği ile Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevinde fidan dikimi etkinliği yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, birim amirleri, meclis üyeleri, Tema Vakfı ilçe temsilcisi Rasim Balaban ile birlikte doğa ve hayvan severler katıldı.

Can suyu verdi

Hayvan barınağının yaklaşık 1 dönümlük alanında gerçekleştirilen fidan dikiminde Başkan Kanar'da çınar fidanını toprakla buluşturarak can suyunu verdi. Fidan dikiminin ardından konuşan Başkan Kanar, “Yeşillendirdiğimiz bu alanda fidanlar ağaca dönüştüğü zaman gölgesinde serinleyebileceğimiz gibi aynı zamanda çocuklarımız için de doğa ve hayvan sevgisini bir arada yaşayacakları bir miras bırakmış olacağız.” dedi.

Kuşları unutmadı

Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman'dan bilgi alan Başkan Kanar, sokak hayvanlarının yanı sıra doğada bulunan çeşitli kanatlı hayvanlar içinde ağaçlara kuş evleri yapılması talimatını verdi. Kış gelmeden tüm önlemlerin en hızlı şekilde alınması gerektiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Barınakta öğrenci etkinliği düzenlenerek çocuklar hem güzel vakit geçirecekler hem de çevreye duyarlı olacaklar.” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları için vatandaşlarla irtibata geçilerek bir iletişim hattı oluşturulacağını belirten Başkan yardımcısı Kocaman, ilçede sokak hayvanlarına ve doğaya duyarlılığı arttırmak için afiş ve tanıtım çalışmaları yapılacağını söyledi.

Başkan Mehmet Kanar, Tema gönüllüleri ve hayvan severler ile de görüşerek taleplerini dinledi. Tema temsilcisi Rasim Balaban Başkan Kanar'a doğaya ve çevreye olan duyarlılığından dolayı teşekkür plâketi takdim etti. Başkan Kanar, program sonunda doğa ve hayvan severler ile hatıra fotoğrafı çekindi.