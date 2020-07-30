Başkan Kanar hayvan pazarını ziyaret etti

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Yalıntaş'ta bulunan Güney Marmara'nın en büyük canlı hayvan pazarında yaşanan kurban heyecanına ortak oldu. Kurban Bayramına saatler kala pazardaki hareketlilikte giderek artarken alışverişte yapılan pazarlıklar da giderek kızışıyor.

4 binden fazla büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanın satışa çıkarıldığı pazarda bir süre gezip vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Kanar, satıcılara hayırlı işler dileyerek bayramlarını kutladı. Kurban bayramı öncesinde tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Kanar, hayvan pazarında koronavirüs tedbirlerinin de en üst seviyede olduğunu söyledi.

Başkan Kanar, “Vatandaşlarımızın burada gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alıp satabilmeleri için en iyi koşulları hazırladık. Veterinerlerimiz de hayvan pazarında hazır bulunarak halkımıza hizmet veriyor. Bu mübarek arife gününde burada bulunan vatandaşlarımızın kurban ve alışveriş heyecanına ortak olup bayramlarını kutladık” dedi.