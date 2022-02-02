Başkan Kanar, liseli gençlerle birlikte fidan dikti

Yarıyıl tatilini doğa için değerlendiren liseli gençler, fidan dikme etkinliği düzenledi. Yamanlı mahalle muhtarı İsmet Kutlu ve Öğretmen Hüseyin Güven'in çağrısına kayıtsız kalmayan Başkan Mehmet Kanar'ın öğrencilere desteği gecikmedi. Belediyeden temin ettikleri fidanları toprakla buluşturan gençler doğa sevgisini yarıyıl tatili ile birleştirirken, Başkan Kanar'ın sürpriz ziyaretiyle unutulmaz anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Gençlerimizi kucaklıyor her alanda yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yarıyıl tatilinde geçen zamanı doğa için, geleceğe nefes olmak için harcayan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu etkinlikte öğrencilerimize öncülük eden kıymetli muhtarıma ve Hüseyin öğretmenimize teşekkür ediyorum” dedi.