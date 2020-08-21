İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Kanar müjdeyi vatandaşlarla birlikte öğrendi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, köylünün sorunlarını dinlemek üzere gittiği Killik Köyü’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini vatandaşlarla birlikte izledi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, köylünün sorunlarını dinlemek üzere gittiği Killik Köyü'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini vatandaşlarla birlikte izledi.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede bulunan Killik Köyü'ne, vatandaşların sıkıntı ve sorunlarını dinlemek üzere ziyarette bulundu. Başkan Kanar'a ziyaretinde AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de eşlik etti. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden, genç yaşlı herkesin derdini dinleyen Başkan Kanar, sorunların çözümüne ilişkin de görüşlerini paylaştı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol rezervlerine ilişkin saat 15:00'te gerçekleştirdiği açıklamayı da bir vatandaşın evinde izleyen Başkan Kanar, ülkenin bu gururlu gününde vatandaşın da sevincine ortak oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.