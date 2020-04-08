Başkan Kanar Polis Haftasını unutmadı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Türk Polis Teşkilatının 175'ci yılı dolayısıyla Bursa il sınırı Güllüce kontrol noktasında görevli polisleri ziyaret ederek polis haftasını kutladı.

Kontrol noktasındaki uygulamaları yakından takip eden Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş Başkan Kanar ile beraberindeki Başkan Yardımcıları Fatma Kocaman ve Ercan Leblebiciyi karşılayarak tebrikleri kabul etti.

Korona virüs önlemleri kapsamında il sınırına yakın bölgede görev yapan polisleri unutmayan Başkan Kanar, seyahat eden sürücülere de kolonya hediye etti.

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürü Mithat Öztaş uygulama noktası ve çalışmalar hakkında Başkan Kanar'a bilgiler vererek seyahat belgesi bulunmayan sürücülere kesinlikle izin verilmediğini belirtti. Kontrol noktasında görevli polisler araç sürücülerine ateş ölçümü yaparak sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Başkan Kanar, Ülkemizin ve ilçemizin güvenliğini sağlayan polis teşkilatımızın kuruluş yılını ve polis haftasını kutlamaya geldik. Canla başla görev yapan polislerimizin korona virüs nedeniyle yükleri daha fazla arttı. Bizlerde onlara moral vermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için kontrol noktasına destek olmaya geldik. Tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyorum” dedi.