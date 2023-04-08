Başkan Kanar, şehit yakınları ve gazi aileleri ile iftar sofrasında buluştu

Önceki akşam depremzede ve öksüz yetim aileler ile bir araya gelen Başkan Kanar, ‘'Bereket paylaşarak artar. Rabbim nice Ramazanlar görmeyi nasip etsin. 'dedi.

Şehit yakınları ve gazi aileleri için özel olarak düzenlenen iftar programına Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, ilçe protokolü, Mustafakemalpaşa Belediyesi müdürleri katılım sağladı. Kuran'ı kerim tilavetiyle başlayan program yemek duaları ile devam etti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Kanar, ‘'Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli ailelerin huzur ve bekasını sağlamak bizlerin görevi. Şehit ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu kıymetli topraklara sahip çıkarak görevimizi sürdüreceğimize emin olabilirsiniz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın.' 'ifadelerine yer verdi.