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Başkan Kanar'a mahalle hayırlarında büyük ilgi

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, katıldığı mahalle hayırlarında vatandaşlarla buluştu.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları Ercan Leblebici ve Ersin Ekici, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu Çömlekçi, Eski Balçık, Durumtay ve Adaköy mahallelerinde düzenlenen geleneksel hayırlara katıldı. Muhtarlarının ev sahipliğinde yapılan hayırlara çevre köylerden de çok sayıda vatandaş katılırken, etkinliklerde misafirlere çeşitli yemekler ikram edildi. Ziyaret ettiği mahallelerde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Mehmet Kanar, samimi ve güzel bir ortamda gerçekleşen bu tür faaliyetlerin toplumun birlik ve beraberliğine güç kattığını söyledi.


Türk kültürünü yansıtan gelenek, görenek, töre ve inançların bu tür birlikteliklerle geleceğe taşınacağına inandığını kaydeden Başkan Kanar, “ Bu kültürleri yaşatmak çok önemlidir, bizden sonraki kuşaklara da bunu aktarmak bizim görevimizdir” dedi.

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