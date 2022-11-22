Başkan Kanar'dan 3 yıllık icraatlar hakkında canlı yayın

Sosyal Medya üzerinden açtığı canlı yayınla bir buçuk saat ilçe halkına samimi bir şekilde açıklamalarda bulunan Kanar'' Bu makam çözüm makamı'' diyerek sözlerine başladı. İlçenin 50 yıllık altyapı sorununa hançer vurarak, ilçede büyük bir projeye başlayan Başkan Kanar ‘' Vebalimiz var yapmak zorundayız.'' İfadelerine yer verirken, Altyapı, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısının hızlı ilerlemeler katettiğini notları arasında tüm hemşerileriyle paylaştı.

Varanlarını sıra sıra anlatan Başkan Kanar, Güllüce Mahallesi'nde 400 Dönüm alanı istihdam için Mustafakemalpaşa Belediyesine tahsis ederken, ilçenin çehresini tam anlamıyla değiştirmek, sadece ilçenin merkezi konumunun Adnan Menderes Meydanı olarak kalmaması gelişmesi için 600 m2'lik Kaymakamlık Lojmanını Mustafakemalpaşa Belediyesine takas yöntemiyle kazandırdığını açıkladı.

"Doğup büyüdüğüm hayat bulduğum şehri geliştirmek benim asli görevim, benim vebalim, niyet hayırlı oluna akıbet hayırlı oluyor'' sözlerini kullanan Başkan Kanar, ilçemize çalışmak için gelen herkes, konforlu ortamlarda kalmalı, Osmanlı Parkı'nın yanında bulunan 5 bin 500 m2 alanı, hâkimlere savcılara, memurlara lojman olarak ilçeye kazandırıldığını" açıkladı.

Her anlamda büyük bir değişim, gelişim ve dönüşüm gerçekleştiren'' Hizmetler ilçenin önüne geçsin'' diyerek ilçeyi hizmete boğan Kanar 76 dönüm arazi üzerine kurulu Millet Bahçesi'nin karşısında bulunan alanı Huzurevi ve Rehberlik Araştırma Merkezi olacağının müjdesini verdi.

Sizin cesaretimiz bizim güvenimiz

Her fırsattan gençlerle bir araya gelerek, gençlerin fikir ve önerilerine önem vererek, ilçede ki gençlere büyük bir yatırımla Gençlik Merkezi'ni hediye eden Başkan Kanar, ‘'Makamın asıl sahipleri..'' dediği gençlere seslendi, Kültür, sanat, altyapı üstyapı hepsi sizlerin geleceği için özellikle ilçemizin doğal güzelliklerini tarihi değerlerini sizlere miras bırakıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar sizler, sizlerin geleceği için ifadelerini kullandı.

Türkiye'de rol model olarak kabul edilen, Bursa'nın en büyük yeşil alanına sahip Mustafakemalpaşa'ya hizmet ve yenilik getiren Başkan Kanar, icraatlarına ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini, Mustafakemalpaşa'nın 5 yılda 100 yıllık hizmet göreceğini açıkladı.