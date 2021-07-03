Başkan Kanar'dan anında müdahale

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde yağan yağmur kırsal Kestelek mahallesinde etkili olurken aşırı yağışlar sebebiyle bazı evleri ve ekili arazileri sel bastı. Başkan Kanar, yaşanan sel baskınını haber alır almaz bölgeye gitti.

İlçe genelinde 3 gün süren kavurucu sıcaklar, yerini yağmura bırakırken sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak, ekili tarım alanlarında ve ulaşım hatlarında da zarara neden oldu. Selden etkilenen bölgede yaraları sarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tüm imkanlarıyla seferber oldu. Aşırı yağış ve yüksek kesimlerden gelen sel suları sebebiyle bozularak kapanan köy yolu ulaşma açıldı. Kestelek mahallesinde hasar tespit çalışmalarını sürdüren ekipler diğer yandan yaraları sarmaya başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, bölgede yaptığı incelemenin ardından yaptığı açıklamada "Kestelek tarihinde ilk kez yaşanan geniş çaplı sel baskınının hemen ardından mahallemize geldik. Selden etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ederek durumu değerlendirdik. İlk andan itibaren tüm ekiplerimiz olay yerinde. Çok şükür can kaybımız yok. İnşallah yaraları birlikte saracağız. Hepimize çok geçmiş olsun" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Mustafakemalpaşa Kestelek Mahallemizde meydana gelen sel felaketinin ardından Büyükşehir Belediyemiz, Mustafakemalpaşa Belediyemiz, Karayolları ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalelerini sürdürüyorlar. Kestelek Mahallemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.