Başkan Kanar'dan gönülleri ısıtan ziyaret

Başkan Kanar, merkezden kırsala öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan özel hediyelerin dağıtımını başlattı. Kanar'ın ilk durağı İbn-i Sina Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi oldu. Sınıf sınıf dolaşarak öğrencilerin hediyelerini tek tek teslim etti.

Engelli ve Otizmli öğrencilerin hayata kazandırılması, hem fiziksel hem işsel eğitimlerini tamamlamaları adına eğitimlerini sürdüren öğrenciler, hummalı çalışmalarını sürdürdükleri atölyelerinde Başkan Mehmet Kanar'ı ağırladı.

50 den fazla özel gereksinimli öğrencilere eğitim yuvası olan okulda, dokuma sınıfı, müzik sınıfı, el işleri sınıfı ve yeteneklerini keşfedecekleri daha birçok sınıf yer almakta. Her iki öğrenci için 3 öğretmen görevlendirilen okulda, öğrencilerin kendilerini özel hissetmeleri sağlanıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘' Kardeşlerimizi ziyarete geldik, hediyelerimizi takdim ettik. Gurur verici bir çalışmaya imza atmışlar. Okulumuzda çeşitli kademelerle çalışmalar var. Maddi ve manevi tüm desteği vermeye devam ediyoruz. Burası adeta bir fabrikaya dönüşmüş, öğrencilerimizle gurur duruyoruz. Okulun eski halinden bu hale gelmiş olması başta bizi ve öğrencilerimizi çok mutlu etti. Gelişim, değişim ve büyüme sürecimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin gelişiminde katkıları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.'' Dedi.

Ziyaretin sonunda gözlerinden mutlulukları okunan öğrenciler, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı şarkılar eşliğinde okuldan uğurladı.