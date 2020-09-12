Başkan Kanar'dan ‘'hayvan mezarlığı'' sözü

Bursa Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Bolten, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret etti.

Oldukça verimli geçen ziyarette, ilçeye İşleri Müdürlüğü'nün kurulması ve hayvan mezarlığı kazandırılmasının sözünü alan Bursa Veteriner Hekimleri Odası Yönetimi, daha sonra Mehmet Kanar ile birlikte Mustafakemalpaşa Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a sahipsiz hayvanlara karşı gösterdiği hassasiyet için teşekkür eden Bolten, barınakta sahipsiz hayvanların tedavisinden geçici olarak misafir edilmesine kadar olan süreçte görevli personelin işini titizlikle yaptığını belirterek, ''sahipsiz hayvanlar, hayvan sağlığı ve refahı, aynı zamanda da halk sağlığını da ilgilendiren önemli bir konudur. Bursa Veteriner Hekimleri Odası olarak Mustafakemalpaşa Belediyesi ile ortak çalışmalarda yer almaktan mutluluk duyarız. Bugün Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması ve Mustafakemalpaşa ilçesine hayvan mezarlığı yapılması sözünü aldık '' ifadelerini kullanan Hüseyin Bolten, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin fiziki şartları ve konforuyla örnek gösterilebilecek bir merkez olduğunu ifade etti.