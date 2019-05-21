Başkan Kanar'dan küçük matematikçiye ödül

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, matematik alanında hazırladığı projeyle Türkiye birincisi olan Efe Pazarcıklı'yı ödüllendirdi.

Nisan ayında düzenlenen 13.TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finalleri'ne ‘Efe Sayıları' adlı projeyle katılan Mustafakemalpaşa Hamzabey Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Efe Pazarcıklı, matematik dalında Türkiye birincisi olarak büyük bir başarı kazandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar'da TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından öğrencileri bilimsel çalışmalara yönlendirmek amacıyla yapılan yarışmada büyük ödülü kazanan küçük matematikçi Efe Pazarcıklı'yı tebrik etti.

Başarılı öğrenciyi makamında kabul eden kabul eden Başkan Mehmet Kanar, çocukların daha küçük yaşlarda bilimsel çalışmalara yönlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, gençleri ülkenin güvencesi ve geleceğin teminatı olarak gördüklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Şube Müdürü Mehmet Işık, Hamzabey BİLSEM Müdürü Halit Ersöz ve danışman öğretmen Mehmet Oruç'un da katıldığı ziyarette konuşan Başkan Kanar, “Dünyayı anlamlandırmamız, bilimsel gelişmeyi sürekli kılmamızın en değerli yollarından biri matematik eğitimidir. Medeniyetimiz bu alanda Ali Kuşçu ve Cahit Arf gibi büyük öncülere sahip. Evladımızın da bu yolda olduğunu görmek bizi mutlu etti. Bu başarı bizleri hem gururlandırdı hem de önemli bir sorumluluk yükledi. Eğitim ve kültür faaliyetlerimizle belediye olarak çocuklarımızın yanında olacağız. İnşallah küçük kardeşimizin ve nicelerinin eğitim hayatı hep bu başarılarla geçer. Onların yeteneklerini görüp, üzerlerine titreyen, özel çalışmalarla farkındalığı arttıran öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyor, Mustafakemalpaşa'mıza TÜBİTAK Türkiye birinciliğini kazandıran öğrencimizi tebrik ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe de konuşmasında, doğal sayıların üsleri ve karekökleri üzerine araştırma çalışmalarıyla önce Bursa bölge birincisi olan daha sonra da 25 proje arasından Türkiye birinciliğine layık görülen Efe Pazarcıklı'nın başarılarının devamını diledi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ziyarette, TÜBİTAK şampiyonu öğrenciye saat hediye etti.