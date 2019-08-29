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Başkan Kanar'dan millî sporcuya coşkulu karşılaşma

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, geçen hafta Rize’de gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında 3.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, geçen hafta Rize'de gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonasında 3. olan Belediye Spor karatecisi Burak Gencer'i karşıladı.


Başkan Mehmet Kanar, ayağının tozuyla ziyarette bulunan millî sporcu Burak Gencer'i tebrik etti. Kanar, sporcunun elde ettiği başarıyla sadece ilçenin değil Türkiye'nin gururu olduğunu söyleyerek, yalnız futbolla değil sporun her dalında kendini gösteren ve yetiştiren başarılı sporcular yetiştirmek istediklerinin altını çizdi.


Başkan Kanar, gençleri Mustafakemalpaşa Belediye Spor bünyesi altında geleceğe hazırladıklarını ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek istediklerini vurguladı. Kanar, Belediye olarak her zaman sporcu gençlere destek olamaya çalıştıklarını söyleyerek böylelikle gençleri hem teknolojinin zararlı etkilerinden kurtaracaklarını hem de başarılı sporcu nesil yetiştireceklerini ifade etti.


Milli sporcu Gencer, şampiyonada 3. olduğu için mutlu olduğunu belirterek, hocası Engin Macar'ın kendisine büyük emek verdiğini söyledi.

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