Başkan Kanar'dan şampiyon sporcuya tebrik

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kick boksta şampiyonluk kemerini ilçeye kazandıran milli sporcu Hüsnü Sarı'yı tebrik etti.

Karateden basketbola, güreşten voleybola kadar birçok spor dalında gençlere öncülük eden Belediye Spor, katıldığı ulusal ve uluslararası şampiyonlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Nisan ayı içerisinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Avrupa Kupası Kick Boks Şampiyonası'nda Belediye Spor adına ringe çıkan millî sporcu Hüsnü Sarı, karşılaştığı 9 rakibini de yenerek şampiyonluk kemerini beline taktı.

2019 yılından itibaren Belediye Spor formasıyla mücadele eden başarılı sporcu, şampiyonluk sevincini Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ı ziyaret ederek paylaştı. 2013 ve 2015 yıllarında iki kez dünya şampiyonu olan Hüsnü Sarı'yı kutlayan Başkan Mehmet Kanar, millî sporcuyla gurur duyduklarını söyledi.

Mehmet Başkan Kanar, “Biz her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Bütün sporcularımıza uygun çalışma ortamları sağlamak görevimiz. Disiplinli bir çalışmayla elde edilemeyecek başarı yok. Şampiyon kardeşimize desteğimiz sürecek. Bu başarının gençlerimize örnek olmasını diliyor, bundan sonraki turnuvalarda başarılar diliyorum” dedi.