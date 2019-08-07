Başkan Kanar'dan sert açıklama

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İYİ Parti İlçe Başkanı Tevfik Demir'in Adnan Menderes Meydanı'nda yaptığı ve ağır ithamlarda bulunduğu basın açıklamasına sert bir dille cevap verdi.

Basın açıklamasını meclis gündemine getiren Başkan Mehmet Kanar, ihanetle suçlandıklarını belirterek, hakarete varan sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ortada 2 yıl önce yapılan bir anlaşmanın olduğunu belirten Mehmet Kanar, "Bir görüş iletilmiştir; buna istinâden de şartnâmeyi beğenirsiniz beğenmezsiniz, ama bir partinin ilçe başkanı çıkıp peşkeş, rant ve ihanetten, benden bahsediyorsa, aynen iade ediyorum. Ben hayatım boyunca kimseye işim de dahil peşkeş çekmedim" şeklinde konuştu.

Başkan Kanar, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve kendisine yönelik söylenen rantçı ve peşkeşçi ifadelerine karşı, "Sen siyasi partinin ilçe başkanı olabilirsin, siyaseten kendini ifade edebilirsin, ama bir belediye başkanına rantçı, peşkeşçi, hele hele ihanet ediyor diyemezsin. Bu sözleri aynen iade ediyorum" dedi.

Kana, bahse konu firmanın yetkilileri ile görüştüğünü ifade ederek, İYİ Parti yönetiminin defalarca bilgilendirildiğini, ikna ve tatmin olduklarını, ama buna rağmen meydana çıkıp hakarete varan sözler sarf edildiğini dile getirdi. Kanar, "Birini eleştirebilirsiniz, ama bunun bir sınırı var. Ben bunu bir ilçe başkanına yakıştıramıyorum. Yazıklar olsun, seçilmiş insanlara bu şekilde hakaret edemezsiniz, aynen iade ediyorum" dedi.