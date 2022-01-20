Başkan Kanar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Düzenli olarak yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından duyuran Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yaptığı açıklamada "Değerli dostlar, salgına ben de yakalanmış bulunmaktayım. Doktorlarımızın tavsiyesiyle 7 gün evde müşahede altında olacağım. Sağlık durumum iyi. İşlerimi evden takip edeceğim. Tek tek cevap vermekte zorlandığım için arayan, soran, yazan siz değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Başkan Mehmet Kanar'a çok sayıda geçmiş olsun mesajı iletildi.