Başkan Karakoç: "LGBT ile aile yapımıza ve inançlarımıza saldırılıyor"

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, LGBT'yi sistemli ve bilinçli bir şekilde kullanarak aile yapısına, gençlere ve inanç değerlerine açıkça saldırı planlandığını söyledi.

Nilüfer Belediyesi'nin "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." açıklamasına değinen MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, "Nilüfer Belediyesi, kullandığı ifadeler aile yapımıza, inanç değerlerimize açıkça saldırı olarak görüyor ve kabul edilemez buluyoruz. İslâm dini, cinselliği tabii bir vakıa olarak kabul etmiştir. Cinsel ihtiyaçların makul ve meşru zeminde giderilmesine imkân vermiştir. Ancak cinselliğin insanlık onur ve değerini ihlâl edecek biçimde kontrolsüz kullanımını önleyici bazı sınırlamalar getirmiştir. Evliliği teşvik edip, aile hayatını ve kurumunu korumaya yönelik tedbirlerin alınması, iffetin ve neslin korunmasının dinin temel gayeleri arasında gösterilmesi, cinsel sağlık ve ahlâk eğitimine önem verilmesi, müstehcenlik, fuhuş ve zina ile mücadele edilmesi böyle bir anlam taşır. İslam dinine ve Türk töresinde hepimiz biliriz ki aile kavramı büyük önem arz etmektedir. Aile kavramı bizim olmazsa olmazımızdır. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur" diye konuştu.

Son zamanlarda topluma LGBT'yi sistemli ve bilinçli bir şekilde sokarak aile yapısına, gençlere ve inanç değerlerine açıkça saldırı planlandığını ifade eden Karakoç, "Cinsiyet eşitliğine danışmanlık ve hizmet adı altında Nilüfer Belediye Başkanlığı'nın bu erozyona aracı olması şehrimiz adına üzüntü vericidir. Sosyal tabanda hiçbir karşılıkları olmadığı halde, ahlaksız fiillerini topluma dayatmak için her türlü provokatif eylem içerisinde yer alan sapkın düşünceye hizmet etmek Nilüfer İlçesine ne kazandıracaktır? LGBT adı her türlü hayâsızlık ve ahlaksızlığı normalleştirip, Türk aile yapısını bozmak için çalışan sapkın LGBTİ'ye hizmet verecek bu birimin acilen kapatılması gerekmektedir. Nilüfer Belediye Başkanlığına bu çağrıyı yazarken konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.