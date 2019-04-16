Başkan, kendisine gelen çiçekleri satarak engellilere bağışlıyor

Bursa'nın Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, kendisine hayırlı olsun ziyareti için gelen vatandaşlar tarafından getirilen çiçekleri satarak, gelirini Engelliler Derneği'ne bağışlıyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın kendisine gelen çiçeklerin ücret karşılığında satılarak gelirinin engellilere bağışlanacağını söyledi. Davut Aydın'ın bu uygulaması herkes tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Davut Aydın, “Gelen iş adamlarımıza, arkadaşlarımıza bu çiçeklerin buradan ücret karşılığında satışını yapacağız, fakat ücreti biz almayacağız. İlk gün açıkladığım gibi zihin ve beden engellilerin hesap numarasına para yatıracaklar. Ben elden para almam, biz çiçeği vereceğiz, hesap numarasını da vereceğiz, gönüllerinden ne kopuyorsa oraya yatıracaklar. Bunda herhangi bir zorlama yoktur. Onlar daha önemli. Bize gördüğünüz gibi fazla çiçek geldi, gönderenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah biz de vatandaşımızı memnun ederiz” dedi.