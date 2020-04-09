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Başkan Korkmaz'dan sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, İlçe Devlet Hastanesi sağlık personellerini ziyaret etti.


Sağlık çalışanlarını ziyaret edip hediye takdiminde bulunan Başkan Korkmaz, korona virüs süreciyle ilgili bilgi aldı. Korona virüsle mücadelede bütün sağlık çalışanlarının takdire şâyan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yaptıklarını dile getiren Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, “Bizler de mahalli idareler olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza destek olmayı sorumluluk olarak görüyoruz. Sağlık personelimize destek olmak için Belediyemiz otelini onlara tahsis ettik. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar destek versek azdır. Ülke olarak birlik ve beraberliğin sağlandığı bu dönemde, sağlıkçılarımıza çok şey borçluyuz, Allah eksiklerini vermesin” dedi.

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