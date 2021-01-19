Başkan ‘Milli'lere moral turunda

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli sporcularını ziyaret programı kapsamında Karateci Beyza Atalay'ı da evinde ziyaret etti.

Bursa'nın sporda da marka kent olması amacıyla amatör kulüplere saha ve tesis, eğitim kurumlarına spor salonları ve farklı branşlara özel tesisler olmak üzere her alanda yatırımlarına devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan sporun tabana yayılması amacıyla Belediyespor Kulübü aracılığıyla 21 farklı branşta sporcular yetiştiriyor. Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde önemli başarılara imza atan sporcular, milli forma ile Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da pandemi sürecinde birçok müsabakanın oynanmadığı bir dönemde milli sporcuları evlerinde ziyaret ederek onlara moral veriyor. İlk olarak Milli Güreşçi Umur Aybey'i ziyaret eden Başkan Aktaş, bu kez Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Milli Karatecisi Beyza Atalay'ı, Yunuseli Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer'in de katıldığı ziyarette 8 yaşından beri karate yapan siyah kuşak sahibi Beyza Atalay ile sohbet eden Başkan Aktaş, aynı zamanda Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan genç sporcuya eğitim ve spor hayatında başarılar diledi. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya olan desteklerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Aktaş, özellikle milli sporcuların katıldıkları müsabakalarda hem Bursa'yı hem de Türkiye'yi temsil ettiğini, bu nedenle milli sporcularla gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye ümit genç ve 21 yaş altı karate şampiyonalarında birincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan, 2019 yılında Şili'de yapılan Dünya ümit, genç ve 21 yaş altı karate şampiyonasında Türkiye'yi temsil eden Beyza Atalay ise, bu ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, spora destekleri nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür etti.