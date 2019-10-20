Başkan Mustafa Işık; "Çocuklarımızı teknolojinin olumsuz etkilerinden korumalıyız"

Gürsu Belediyesi ve Talebelere Hizmet Vakfı işbirliğinde, 7 kurumun ortaklığıyla gerçekleştirilen 'Teknolojiyi kullan bağımlı olma projesi' kapsamında 440 öğrenci doğayla buluşturuluyor.

Gürsu Belediyesi'nin Ericek'te bulunan Adrenalin Park Tesisi'nde gerçekleştirilecek kamp kapsamında öğrencilerin, teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak doğaya ve çevreye karşı duyarlılık kazanmaları, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, sağlıklı beslenme bilinci geliştirmeleri, etkili zaman kullanmaları ve sosyalleşmelerinin sağlanması hedefleniyor. Bursa'da ilk olma özelliği taşıyan proje, Gürsu Belediyesi, Talebelere Hizmet Vakfı, Erguvan Gençlik Derneği, Bursa Sosyal Medya Derneği, Afra Hatun Derneği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü'nün finansmanıyla hayata geçirildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Teknoloji çağının olumsuz etkilerine maruz kalan çocuklarımızın doğada bu etkilerden arındırılmasını hedefleyen böyle güzel bir projenin içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Maalesef günümüzde teknoloji hayatımızı kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkıp hayatlarımızın odak noktası haline gelmiş durumda. Yeni nesillerimiz birebir insan iletişiminin canlılığını ve sıcaklığını hissetmeden büyümeye başladı. Çocuklarımız arkadaşlarıyla yüz yüze bakmadan sanal ortamlarda sohbet ederek sağlıklı insan iletişiminden mahrum kalıyor. Ellerindeki telefonlarla, bilgisayarlarıyla elde ettikleri teknolojinin sınırsız gücüyle her şeye ulaşabilen çocuklarımız, insana dokunan sağlıklı iletişim becerilerini geliştirmemiş, teknoloji bağımlısı bir nesil olma yolunda hızla ilerliyor. Teknolojiyi bir araç olarak kullanan, kültürel ve manevi değerlerinin, tarihinin, vatanının, milletinin kıymetini bilerek yetişen nesiller için hepimize görevler düşüyor. 22 hafta sürecek olan bu kampın öğrencilerimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kamp kapsamında, bilim, kültür, sanat alanlarında yetişmiş örnek şahsiyetlerin hayatları anlatılacak, gençlik döneminin nitelikli birey olmada kritik önemi anlatılacak, algı yönetimi konusunda kişisel gelişim eğitimleri verilecek ve sağlıklı beslenme uygulamaları yapılacak. Adrenalin Park'ta sunulan; doğa yürüyüşü, zipline, okçuluk, tırmanma duvarı, bisiklet v.b. doğa sporlarını da yapacak olan öğrenciler sinema saatiyle de hem keyifli zaman geçirecek hem de öğrenecek.

AK Parti Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ve Osman Mesten ile Bursa ve Gürsu protokolünün katılımıyla yapılan açılış programı, zipline atlayışları ve kano gezileriyle renklendi.