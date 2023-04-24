Başkan Mustafa Işık, “umudumuzun ışıkları çocuklarımızın gözlerindeki bayram ışıltısı hiç sönmesin”

Bursa Gürsu'da, çocukların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, çocukların coşkusuna sahne oldu.

“Çocuklarımızın bayram coşkusu hepimizin geleceğe olan umutlarını tazeliyor” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İçlerindeki güzellikleri yansıtan ışıl ışıl bakan gözleriyle geleceğimizi aydınlatan umut ışıklarımız olan çocuklarımız, bayram sevinçlerini, heyecanlarını yaşamaları için düzenlediğimiz programlarda doyasıya eğlendi. Bizler de onların mutluluklarıyla mutlu olduk. Geleceğimizin mimarları çocuklarımızın gözlerindeki bayram ışıltısının hiç sönmeyeceği güzel yarınlarda sağlıkla dolu ömürler yaşamalarını diliyorum” dedi.

Celal Bey Millet Bahçesi'nde düzenlenen kutlama programına katılan çocuklar; Hacivat Karagöz oyunu, sihirbaz ve paylaço gösterileri, Mickey Mouse Show, Küçük Prens tiyatro oyunuyla eğlence dolu anlar yaşadı.

Şehit Sefa Uzun İlkokulu'nda düzenlenen kutlama programına katılan Başkan Mustafa Işık, çocukların yoğun talebi üzerine, onlarla bayram coşkusunu yansıtan selfieler çekilerek onların mutluluklarını paylaştı.