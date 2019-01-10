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Başkan öğrencilerle kitap okudu

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan öğrencilerle kitap okudu.

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan öğrencilerle kitap okudu.


Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile gerçekleştirilen 'Başkanımla Okuyorum' faaliyetleri çerçevesinde Uğur Lisesi'ndeki öğrencilerle gelerek kitap okudu. Eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Özkan, bu anlamlı faaliyete katılan öğrencilere teşekkür etti.


İlçedeki ilk ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirdikleri 'Başkanımla Okuyorum' etkinliğine kısa süre önce lise öğrencilerini de dâhil ettiklerini hatırlatan Özkan, “Bu zamana kadar Karacabey'de birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projemizle de okullarımızdaki öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizin eğitiminde katkımız olması bizleri çok sevindiriyor “dedi.


Kurucu Okul Müdürü Nail Çakıcı, Başkan Ali Özkan'a çiçek takdiminde bulundu.

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