Başkan Önder Tanır'dan gençlere müjde

Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Olimpik Buz Pateni ve Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleşen ‘2019 Yılı Gençlik ve Spor Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Başkan Yardımcısı Haluk Kürel, Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turan Yavuz, Kestel İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, Kestel Müftüsü Arif Yeşiloğlu ile KOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl, çok sayıda sporcu, öğrenci ve beden eğitimi öğretmenleri katılım sağladı. 2019 yılında Kestel'de gerçekleşen spor faaliyetleri hakkında bilgiler veren Kestel Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turan Yavuz, ‘Bizim öncelikli amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup, boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlamak ve ülkemizin geleceğine faydalı bir birey yetiştirmektir. İçimizden bir çok yetenekli sporcular çıkıyor ve müdürlüğümüzü, ilçemizi başarıyla temsil ediyorlar. 2020 yılı içerisinde ilçemizdeki spor faaliyetlerini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, Kestel'de gerçekleşen spor faaliyetlerini hem belediye olarak hem de şahsi olarak önemsediğini söyledi. Belediye olarak, diğer daire ile kuruluşlarla birlikte çeşitli spor organizasyonlarında bulunduklarını belirten Tanır, ‘'Özellikle ilçemizdeki spor ve gençlik faaliyetlerine katkı vermek ve kalitesini arttırmak için büyük bir görev üstleniyoruz. Elimizden geldiğince, lojistik, malzeme ve diğer alanlarda desteklerimizi esirgememeye gayret gösteriyoruz. 2020 yılı ve sonrasında, bu faaliyetleri arttırarak devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu gibi, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' mantığıyla yola çıktığımızda, gençlerimizin daha ahlaklı, derslerinde daha başarılı, ülkesine, ailesine faydalı bir birey olarak yetişmesi adına, kişisel olarak çok büyük önem verdiğimin altını çiziyorum. Seçim sürecindeki saha çalışmalarımızda, halkımıza sözler vermiştik. İlçemize bir gençlik merkezi kazandırılması noktasında sözümüz var. İlçemizdeki mevut binalardan birini düşünüyorduk. Ancak uygun olmadığına ve yeni bir bina yapılmasına karar vermiştik. Ancak kaybedecek 1 günümüz bile yok. Bu yüzden 2 farklı noktada, kiralama suretiyle gençlerimize hizmet verecek 2 farklı bina belirledik. İnşallah 1,5 aylık çalışmayla bu merkezlerimizi hayata geçireceğiz. Yine kısa vadede, içinde spor sahaları ve kapalı salonların bulunduğu bir spor kompleksi için planlama çalışmalarını yürütüyoruz. Ayrıca 2 farklı noktada tenis kortuyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Kısa sürede bu projemizi de hayata geçireceğiz'' diye konuştu.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya da, ‘'Çocuklarımızı, gençlerimizi arzu ettikleri spor dalında üst seviyeye taşımak konusunda farkındalık oluşturduk. Bu konuyla ilgili uzun yıllardır çaba gösteriliyor. Kestel, spor faaliyetleri açısından bir çok ilçeyi hatta ili geride bırakır. Gençlerimizi doğru yönlendirmemiz, ciddi sporcular yetiştirmemiz için önümüzde hiçbir engel yok'' dedi.