Başkan Özkan aşırı yağış sonrası sahada inceleme yaptı

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, ekiplerin çalışmalarını da denetledi.

Yoğun yağışlar Marmara Bölgesi'nde ciddi sıkıntılara neden olurken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yağışın hemen ardından sahaya çıktı. Özkan, kentte yağışlardan etkilenen merkez ve bazı kırsal mahallelerde Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ile birlikte incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, belediye ekiplerinin yağış sonrası yaptığı çalışmaları da denetledi. Özkan ve Kurtbeyoğlu, gittikleri merkez ve kırsal mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlarla istişare ederek bilgi aldı.

Yağmurla birlikte Karacabey Belediyesi'ne bağlı Destek Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de teyakkuzda bekledi. Ekipler, yaşanan yoğun yağışın ardından ilçedeki cadde ve sokaklarda oluşan kum, çamur ve diğer birikintileri temizlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.