Başkan Özkan, Karacabey'e salça tesisleri kazandırma konusunda ısrarcı

Türkiye'nin salçalık domates deposu olarak bilinen ve Türkiye'deki salçalık domates ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını tek başına karşılayan Karacabey'de, Belediye Başkanı Ali Özkan kente yeni salça fabrika yatırımlarının yapılması konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Başkan Ali Özkan bu kapsamda, Karacabey Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Naim Demirbaş ve Müdürü Sedat Kural'ın yanı sıra, Balıkesir-Bursa Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hasan Karahasanoğlu'nu ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.

Çiftçiyi koruyacak kurumlara ihtiyaç var

Ziyaretlerin ardından bir açıklama yapan Başkan Ali Özkan, “Yaptığımız ziyaretlerde, ilçemize yeni bir salça fabrikası kurulması yönündeki çağrımızıher fırsatta yineliyoruz. Önümüzdeki zaman dilimlerinde,Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk,Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve daha sonra Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa'yı ziyaret ederek bu konuları gündeme getireceğiz. Bu sezon göstermiştir ki çiftçiyi koruyacak, kollayacak, fiyatları regüle edecek birilerinin insafına bırakmayacak kurumlara ihtiyacımız vardır. Bunları da spontane alımlarla değil, müesseselerle gerçekleştirip sürekli hale getirmek önem arz etmektedir” diye konuştu.