Başkan Özkan öğrencilerden kitap okuma sözü aldı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,“Başkanımla Okuyorum'' projesi çerçevesinde okul ziyaretlerine devam ediyor.

Lise öğrencileriyle bir araya gelmeyi sürdüren Özkan'ın bu haftaki durağı Ulviye Matlı Fen Lisesi oldu. Ali Özkan, toplantı salonunda Müdür Murat Deniz'le birlikte öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin sorularını ve taleplerini dinleyen Özkan, merak ettikleri konularda öğrencileri bilgilendirdi. Söyleşinin sonunda ise salonda bulunan herkes, belirlenen süre içerisinde belediye tarafından hediye edilen kitapları okudu.

Öğrencilerden kitap okumaya devam sözü alan Başkan Ali Özkan, “Kitap okuma alışkanlığını önce sizler iyi kazanacak, sonrasında ise arkanızdan gelen küçük kardeşlerinize örnek olacaksınız. Bu daha güzel bir Türkiye için önemli bir adımdır ve sizler de bu adım için önemli bir parçasınız. Bu sorumluluğunuzu unutmayın'' dedi.