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Başkan Özkan öğrencileri ağırladı

Bursa’nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.


Uluabatlı Hasan İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencileri Başkan Özkan'ı ziyaret ederek sohbet etti. Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “Eğitimin çok özel bir yeri var. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Gençlerimiz adına projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.


Özkan, aydınlık geleceğimiz olan öğrencilerin her zaman yanında yer aldıklarına dikkat çekerek, “Bu doğrultuda öğrencilere olan desteklerimize devam ediyoruz. Eğitim, her toplum için olduğu gibi bizim açımızdan da çok büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim imkânına sahip olması için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Okullarda yaptığımız birçok güzel çalışma var. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, ailelerimizle, tüm kurum ve kurumlarımızla çok daha başarılı bir Karacabey'i hep birlikte inşa etme gayretindeyiz” diye konuştu.


Ziyaret sonunda okul yönetimi tarafından Başkan Özkan'a plaket takdim edildi.

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