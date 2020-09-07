Başkan Özkan, zabıtaları unutmadı

Belediye hizmet binasında amir ve zabıtalarla bir araya gelen Başkan Ali Özkan, zabıtaların yaptıkları işin ciddi sorumlulukları olduğunun altını çizerek, teşkilata kolaylıklar diledi. Özkan, “Kamu düzeninin sağlanmasında büyük rolü olan zabıtalarımız, bizler için çok mühim. Vatandaşın sağlıklı gıdalar tüketmesi, güvenle alışveriş yapması, çevre kirliliğinin önlenmesi, hatta koronavirüs mücadelesinde önemli sorumlulukları üstlenen mesai arkadaşlarımıza bu vesileyle teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.