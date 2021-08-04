Başkan Özkan'dan enerji yatırımlarına destek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sanko Enerji CEO'su Hakan Yıldırım ve İşletme Müdürü Serdar Utkubay ile bir araya geldi.

Görüşmede, ilçede gerçekleştirilen enerji yatırımları gündeme getirilirken, Başkan Ali Özkan, “Enerji sektörü, hem ilçemiz, hem ülkemiz adına önemli bir alan . Ülkemize ve bölgemize değer katan bu tarz çalışmalara destek vermeye her zaman hazırız. İnşallah Karacabey'deki yatırımlar ile birlikte güzellikler şehrimizin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlanacak. Karacabey'e ve bölgemize değer katan tüm faaliyetlerin takipçisi ve destekçisiyiz” dedi.