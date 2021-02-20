İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Özkan'dan Gülmüş'e hayırlı olsun ziyareti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş ile bir araya geldi.

Yeni görevinde kendisine ‘hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Özkan, Gülmüş'e Karacabey'i tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsetti.


Daha önce Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütürken, Bursa Adalet Komisyon Başkanlığı görevine getirilen Ömer Gülmüş'ü makamında ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Özkan, yeni görevinde kendisine başarı temennilerini iletti. Ziyarette Özkan, Karacabey'in tarihi ve doğal güzelliklerinden de bahsederek, özellikle 3T vizyonu kapsamında gerçekleştirilen başlıca çalışmalar hakkında da Gülmüş'e bilgilendirmelerde bulundu.


Ziyaret sonunda Özkan, Gülmüş'e Karacabey Longoz Ormanlarında çekilen nilüfer çiçeği tablosu hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.