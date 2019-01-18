Başkan Özkan'dan meslekî eğitim vurgusu

Bursa'nın Karacabey Belediye Başkan'ı Ali Özkan'ın 3 yıl önce hayata geçirdiği “Başkanımla Okuyorum” projesi ilçede yaygınlaşmaya devam ediyor.

Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Özkan, meslekî eğitimi çok önemsediklerini belirterek, kitap okuma alışkanlığının kişilere hem eğitim, hem de sonraki hayatında önemli katkılar sağladığını ifâde etti.

Özkan, “Karacabey Belediyesi olarak okuma kültürüne, okuma alışkanlığına vurgu yapmak üzere 3 yıl önce başlattığımız ‘Başkanımla Okuyorum' projesi ile ülkemizde örnek olduk. İlk 2 yıl ilçemizde merkez-kırsal ayırt etmeksizin bütün ilk ve orta okulları dolaştık ve öğrencilerimizle hep birlikte kitap okuduk. Geçen yıl ise ilçe stadyumunda 10 bin kişinin iştirakiyle kitap okuduk. Projemiz Türkiye çapında ses getirdi. Sizlerin bu projeyle birlikte kitap okuma alışkanlığı kazanmasını, aydınlık bir gelecek ümit ediyoruz” dedi.