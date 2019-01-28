Başkan Özkan'dan Roman vatandaşlara destek sözü

Karacabey Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı ve dernek yönetimi, Belediye Başkanı Ali Özkan'a başarı dileklerini iletti. Özkan, Dernek Başkanı Bağlamacı'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Karacabey'de Saadet ve Hamidiye Mahallesi Roman Kültürünü Yaşatma ve Eğitim Derneği Başkanı Erkan Bağlamacı ile dernek yönetimi, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette derneğin çalışmaları hakkında Başkan Özkan'a bilgi veren Bağlamacı, desteklerinden ötürü de Özkan'a teşekkürlerini ileterek, başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özkan, “Roman kültürü, dünyanın farklı bölgelerine yayılmış zengin ve renkli bir kültürdür. Bizler de roman vatandaşlarımızın daha iyi şartlara sahip olması, özellikle de Roman gençlerinin eğitim ve istihdamları katılmaları için gayret göstermeye devam edeceğiz. Dernek Başkanı Erkan Bağlamacı, büyük bir fedakârlık yaparak kendi şahsi dükkanını, dernek yararına karşılıksız 5 yıl boyunca tahsis etmiş ve büyük takdir toplamıştı. Bizler de bu duygu ve düşüncelerle kendisini tebrik ediyor, Roman vatandaşlar adına teşekkür plaketimizi kendisine takdim ediyoruz'' dedi.