Başkan Sargın hastaları ziyaret etti

Bursa'nın İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İznik Devlet Hastanesi'nin çeşitli polikliniklerinde yatan hastaları ziyaret eden Belediye Başkanı Osman Sargın, hasta ve yakınlarının talep ve sıkıntılarını dinledi. Osman Sargın'a ziyaretinde eşi Hacer Sargın'ın yanı sıra Başhekim Dilek Doğan Baş, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Aysel Benli ile ilgili polikliniklerin doktorları da eşlik etti. Başkan Sargın doktorlardan hastaların son durumları hakkında da bilgi aldı.

Başkan Osman Sargın “Her fırsatta hemşerilerimiz ile buluşmaya devam ediyoruz. Bugün de İznik Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Gözlerini yeni dünyaya açan bebekleri gördük ve hoş geldin ziyaretinde bulunduk. Hastanemizde yatan hasta ve refâkatçilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Taleplerine ânında çözüm üretmeye çalıştık. Rabbim bütün hastalarımıza şifâ versin” dedi.

Öte yandan Ramazan ve Hamide Apaydın'ın dördüncü çocukları dünyaya geldi. Sargın, yeni doğan bebeğe hayırlı evlât olması temennisinde bulundu. Belediye Başkan'ın eşi Hacer Sargın bebeğin annesi Hamide Apaydın'a zıbın seti hediye ederek âcil şifâlar diledi.