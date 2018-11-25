Başkan Sargın'dan öğretmenler günü yemeği

İznik Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinliklerle gerçekleşen yemek programına İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın , Cumhuriyet Savcıları Sertaç Bozkurt ve Burak Can Akıl, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, Emniyet Müdürü Ahmet Tekin, Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hüseyin Coşkun, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Ablak, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri, emekli ve mevcut öğretmenler ile aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil konuşmasında anı yarışmasında dereceye giren öğretmenlerin hayat hikayelerinden kesitleri okuyarak gerçekleştirdi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da konuşmasında "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemiz olan, gençlerimizin geleceğe hazırlanmalarında önemli bir rol oynayan öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.Başta görevleri başında şehit düşmüş eğitimcilerimiz olmak üzere, ahirete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum.Emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, yurt içinde ve yurt dışında görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum" dedi.

Nitelikli eğitim konusunda Öğretmenlerimizin çabalarına dikkat çeken İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar da konuşmasında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik etti.Bayraktar "Eğitim ve Öğretim kurumlarımızda artık fiziki ve nicelik yönünden eksiklikler en az seviyeye indirildi.Eğitim Kurumlarımızın kalitesi yapılan yatırımlarla artıyor.Bunun yanı sıra aynı oranda da eğitim kalitemizi de artırarak gençlerimizi geleceğe hazırlamalıyız" dedi.

Etkinlikte Emekli Öğretmen Ayfer Ersöz bir konuşma gerçekleştirirken ardından emekli öğretmenler ile yapılan röportajlar sinevizyon ile izletildi.2017-2018 yıllarında emekli olan öğretmenler Ayfer Ersöz, Begüm Sarıcı ve Muharrem Kocaman'ın hizmet şeref belgelerini İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar takdim etti.

Yapılan müsabakalarda dereceye giren öğretmenlere madalya ve kupalarını İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın ve Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil takdim ederken, etkinlik türküler eşliğinde İznik Belediyesi tarafından ikram edilen yemek ile sona erdi.