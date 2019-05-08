Başkan Sertaslan: “100. yılı coşku ile kutlayalım”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 19 Mayıs etkinlikleri ile organizasyonlarının planlanması amacıyla Gemlik'te bulunan liselerin okul temsilcilerini makamında ağırladı. Sertaslan, "100. yılı coşkuyla kutlamak istiyoruz" dedi.

19 Mayıs'ın bu yılki önemine ayrı değinen ve 100. yılı olması sebebiyle daha da çok önem verdiklerini ifade eden Başkan Sertaslan, “Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılını coşkuyla kutlamak istiyor ve bu konuda siz gençlerin fikirlerini önemsiyoruz” dedi.

Gençlerin fikirlerini önemsediklerini ve gençlerle ilgili her konuda ortak istişare ile yol haritası belirleyeceklerini ifade eden Başkan Sertaslan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu memleketi sizlere armağan etti. Sizler öncelikle ilçenizin ardından da ülkemizin geleceğisiniz. Belediye olarak bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayalım istiyoruz. Bayramların toplumun milli duygularının pekişmesinin yanında, birlik ve beraberliğin sağlanmasında çok önemli bir yeri vardır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını gençlerimizin ve halkımızın katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlayacağız Planladığımız çeşitli organizasyonlar var. Biz daha da fazlasını siz gençlerle planlamak ve Gemlik'te bayramımızı coşkuyla kutlamak istiyoruz” dedi.

Ardından okul temsilcilerin görüşlerini teker teker dinleyen Başkan Sertaslan ve Gemlik Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin görüşlerini not aldı. Öğrencilerle görüşmenin ardından nihai kararın ortaya çıkacağı vurgulanırken, Gemlik Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programının ileriki günlerde ilan edileceği ifade edildi.