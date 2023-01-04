Başkan Sertaslan: “Genel Başkanımız yaptığımız projeleri beğendi”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ağırlıklı konu projeler ve üreticiye verilen destekler olurken, Sertaslan, “Genel Başkanımızın yaptığımız projeleri beğeniyle karşılaması bizler için memnuniyet verici oldu” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Ankara'da TBMM'yi ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. Başkan Sertaslan'a 24. Dönem Milletvekili ve Gemtar Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Demiröz eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı TBMM'deki makamında ağırladı. Başkan Sertaslan, Gemlik'te yaptıkları sosyal, kültürel ve yapısal projelerle birlikte üreticiye verdikleri destekler konusunda Kılıçdaroğlu'na bilgi verirken “Genel Başkanımızın yaptığımız projeleri beğeniyle karşılaması bizler için memnuniyet verici oldu. Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytinini daha geniş kitlelere ulaştırmak için yaptığımız projenin ilk ürünlerini Genel Başkanımıza takdim ederken, zeytinimizin oluşum süreciyle alakalı bilgi verdim. Gemlik Belediyesi olarak üreticilere verdiğimiz destekleri aktarma fırsatımız oldu. Bursa'nın tek toprak, yaprak ve su analiz laboratuvarının açılışa hazır olduğunu ve çiftçimizin artık bilimsel tarım yapacağını Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aktardım. Bizleri Ankara ziyaretimizde yalnız bırakmayan Genel Başkan Yardımcımız Lale Karabıyık'a, Bursa Milletvekillerimiz Orhan Sarıbal, NurhayatAltaca Kayışoğlu, Erkan Aydın ve Yüksel Özkan'a teşekkür ediyorum” dedi.

Sertaslan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.