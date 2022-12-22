Başkan Sertaslan'dan Gemlik yeniden projesi vurgusu

Geçtiğimiz süreçte berber, kadın kuaförleri ve Belediyespor velileri ile buluşan Başkan Sertaslan, bu seferde ilçede faaliyet gösteren gayrimenkul ve emlak danışmanlarıyla halkla ilişkiler ofisinde kahvaltıda bir araya geldi.

Gemlik'te beş mahallenin sınırları içerisinde bulunan bir alanda uygulanacak Gemlik Yeniden projesi ile ilgili gayrimenkul danışmanlarına bilgi veren Başkan Sertaslan, “İlçemizi geleceğini değiştirecek bu projeyi gerçekleştirmeye yönelik adımlarımızı hızlıca atmaya ve aşama kaydetmeye devam ediyoruz” dedi. Başkan Sertaslan konuşmasının devamında Gemlik'te bu zamana kadar gerçekleştirdiği ve yapmayı planladıkları projeler hakkında konuşurken, 2023 yılının projeler yılı olacağını da belirtti.

“Gemlik yeniden geleceğe yatırımdır”

Gemlik Yeniden projesinin tüm kesimler tarafından beğeni ile karşılandığı ve Gemlik'in çehresini değiştireceğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Gemlik Yeniden projemizin kapsadığı alandaki bina yaşları çok eski, bölgede yeşil alan ve otopark alanı yok. Biz projemizde en çok bunlara önem verdik. Türkiye'deki kentsel dönüşüm uygulamalarını önümüze koyduğumuzda bizim projemiz en iyi uygulamalar arasında olduğu Kentsel Dönüşüm Vakfı'nda aldığı en iyi uygulama projesi ödülü ile tescillenmiş oldu. Kentsel dönüşüme evet diyen vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar aynı lokasyonda ve sadece yüzde 20 kırım ile yeni bir ev sahibi olması için çaba gösteriyoruz. Beş mahallemizde yaklaşık 24,5 hektar alanı kapsayacak bu projemizi devletimizin ve belediyemizin sırtına ekstra yük bindirmeden yapacağız.” dedi.

“2023 projeler yılı olacak”

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, görev süresi boyunca hastalık ve ekonomik kriz gibi ülkemizi derinden etkileyen çok sayıda sıkıntıyla karşı karşıya geldiklerini belirtirken, “Görev süremizin henüz daha ilk yılı dolmadan tüm dünyayı derinden etkileyen Covid - 19 hastalığıyla ve bunun devamında ekonomik dalgalanmalarla mücadele etmek zorunda kaldık. Demir ve beton fiyatları neredeyse yüzde 80 zamlandı. Biz, Gemliklilerin bir kuruşunu boş yere harcamadan ekonomik sıkıntılardan belediyemizi en az etkilenir hale getirdik. 2023 yılı ise sürdürdüğümüz ve temelini atacağımız çok sayıda projelerimizi açtığımız yıl olacak” ifadelerini kullandı.