Başkan Sertaslan'dan müteahhitlere: “Hazır olun”

Gemlik'in en eski yerleşim bölgesi olan Balıkpazarı, Orhaniye, Halitpaşa, Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmını kapsayan alanda “Gemlik Yeniden” adıyla kentsel dönüşüm projesini başlatmaya hazırlanan Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, toplantıda bir araya geldiği müteahhitlere “Hazır olun” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçenin çehresini değiştirecek, Gemlik'i geleceğe taşıyacak kentsel tasarım projesi “Gemlik Yeniden” için kolları sıvadı. 23,5 hektarlık alanda planlanan Gemlik Yeniden projesini anlatmak için müteahhitlerle bir araya gelen Başkan Sertaslan, yatırımcıların projede yer almak için hazırlanmalarını istedi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, daire müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.

Kentsel dönüşüm çalışmasında özlenen Gemlik'i yeniden ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Başkan Sertaslan, bu yüzden projeye “Gemlik Yeniden” adını verdiklerini dile getirdi.

“Gemlik taşınıyor” denince paramız pul oldu”

Plansız bir şekilde dile getirilen ve tüm Türkiye gündemini işgal eden Gemlik taşınıyor söylentisinin, ilçeyi ekonomik olarak zorlu bir sürece getirdiğini hatırlatan başkan Sertaslan, “Biz projeye doğru taraftan başlayalım istedik. Geçmişte her birimizin parasını pul eden bir durum ortaya çıktı. Bütün bu çalışmalar yapılmadan Gemlik'i taşıyoruz dediler. Öyle bir hatanın içine düşmeyelim diye üç yıl süren bir çalışma gerçekleştirdik” dedi.

“Belediyemiz bu projeyi tamamlayacak güçte”

Başkan Sertaslan sözlerini şöyle tamamladı: “23,5 hektar alanda çalışmaya başladık. Gemlik'in en eski yapı stoku, en yoğun şekilde bu alanda bulunuyor. Bölgede yerinde dönüşüm için, ilgili yerlere başvuru yaptığımızda, onay dışında hiçbir şey isteemeden başlayabileceğimiz yere geldik. Metrekareler belli. Hakedişler ile yurttaşa ne vermemiz gerektiğini biliyoruz. Yurttaşın sosyolojik durumunu öğrendik. Kentsel tasarım çalışmamız, Kentsel tasarım çalışmamız, herhangi birinin sırtına yük olmadan, kentsel tasarımı nasıl yaparız sorusunun cevabıdır. Ön uzlaşmaya çıkıyoruz. Beş ay içinde Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi olarak hazırladığımızBalıkpazarında bulunan tarihi hamamda, binlerce hak sahibi görüşeceğiz. Ondan sonraki adımlar, yatırımcıyla oturup anlaşılacak. Projenin içinde yer alabilecek duruma gelin istiyoruz.”

Gemlik Belediyesi'nin hazırladığı “Gemlik Yeniden” Kentsel Tasarım Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı İle Kentsel Dönüşüm Vakfı tarafından “En İyi Kentsel Tasarım Projesi” olarak ödüllendirilmişti. Bakanlık tarafından ödüllendirilen projenin uygulamada başarılı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.