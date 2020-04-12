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Başkan, sokak hayvanları için çağrıda bulunan vatandaşa özel aracı ile mama götürdü

İçişleri Bakanlığının 31 ilde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından Bursa’da hayat durdu.

İçişleri Bakanlığının 31 ilde ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ardından Bursa'da hayat durdu. Ancak sokakta yaşayan can dostları unutulmadı.


İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, sosyal medyadan sokak hayvanları için çağrı da bulunan bir vatandaşın imdadına yetişti. Tacir köyünde yaşayan bir vatandaşın sosyal medyadan yaptığı mama çağrısına kulak veren Usta, özel otomobiline binerek köye ulaştı. Usta, yanında getirdiği mama paketini vatandaşa teslim etti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, ilçe merkezindeki sokak hayvanlarını da unutmadı. Usta, aracına yüklediği mama paketlerini alarak aç kalan can dostlarını doyurdu.

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