Başkan Taban 3 yılını değerlendirdi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2019 seçimleri sonrası göreve başlamasının ardından geçen 3 yıllık sürede yapılan çalışmaları, İnegöl'ün tüm yerel medyanın ortak yayınladığı canlı yayın programında anlattı. Başkan Taban yapılanların yanı sıra “Eksiklerimizin farkındayız. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2019 yerel seçimleri üzerinden 3 yıl geçmesi üzerine, göreve geldiği günden bu yana geride kalan 3 yıllık başkanlık dönemini canlı yayın programında değerlendirdi. Sadettin Tamer Avcı ve İsmail Durmuş'un sunduğu, İnegöl'deki 13 medya kuruluşunun ortak yayınla halka ulaştırdığı canlı yayın programında, 3 yıllık çalışmalar ve faaliyetler, devam eden projeler ile tüm merak edilenler anlatıldı.

İnegöl Kent Müzesinde yapılan canlı yayın programı, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izledi. Yüzlerce kişinin anlık olarak takip ettiği canlı yayında, Başkan Alper Taban göreve süresi içerisinde yapılan çalışmaları ve hedeflerini bir bir anlattı. Yapım çalışmalarından temizliğe, gençlerle ilgili projelerden dijital değişim ve dönüşüme, mali anlamda bütçesini en fazla yatırıma dönüştüren belediye olarak Türkiye 1'incisi unvanı elde edilmesinden İnegöl'ün vizyon projelerine pek çok konu, bu canlı yayında en ince ayrıntısına kadar anlatıldı.

Bunların yanı sıra eksiklerin de farkında olduklarını ve daha iyisi için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Taban, “3 yılda neler yaptık? Canlı yayınla kamuoyuyla paylaştık. Eksiklerimizin farkındayız. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz. Başaracağımıza canı gönülden inanıyoruz. İnegöl'e fırsat oluşturabilecek ne varsa üzerinde çalışıyoruz. Pek çok konu başlığı detaylı şekilde çalışılmaya devam ediyor. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bizlere inanan ve destek veren tüm hemşerilerimize de yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah geleceğe matuf İnegöl daha bereketli olmaya, yaşayan insanları mutlu etmeye devam edecek” diye konuştu.