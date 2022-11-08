Başkan Taban: “Başımıza icat çıkarın”

1950'li yıllarda yaşanmış bir olayı beyaz perdeye taşıyan “Bandırma Füze Kulübü” filmini sosyal medya üzerinden yaptığı çekilişle 138 gençle birlikte izleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Hayaller kurun, icatlar çıkartın. Bizler de bunlarla kıvanç duyalım” dedi.

1950'li yıllarda yaşanmış bir olayı konu alan “Bandırma Füze Kulübü” isimli film, ekim ayında vizyona girdi. Türk milletinin iradesini, azmini, çalışkanlığını ve vizyonunu ortaya koyan filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaparken, senaryosunu ise Mustafa Uslu, Mert Dikmen ve Ayberk Olgay yazdı. Başrollerde de Alina Boz, Deniz Can Aktaş ve Erkan Kolçak Köstendil yer alıyor. Film, 1950'li yıllarda liseli Türk gençlerinin başarısını konu alıyor. 1950'li yıllarda uzaya karşı merak gittikçe artarken, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği başta olmak üzere pek çok ülkede bilinmezlerle dolu semanın ötesine geçebilmek için kıyasıya bir mücadele başlamıştı. 1957 yılında ilk olarak SSCB Sputnik'le uzaya roket göndermiş, ardında da ABD harekete geçmişti. Sputnik'ten ilham alan Bandırma'da yaşayan liseli gençler; devlet desteği, maddi imkanlar, uzay programı dahi olmadan hayallerini gerçekleştirip, imkansızı başarabilmek, uzaya roket gönderebilmek için Bandırma Füze Kulübünü kurmuşlardı. Bandırma Füze Kulübü filmi de; otur oturduğun yerde diyenlere inat, hayalleri çalınsa da pes etmeyen, kısıtlı imkanlara ve karşılaştıkları tüm engellere rağmen, ülkelerinden uzakta, dünyanın bir ucu NASA'da hayallerine ulaşıp gökyüzüne füze göndermeyi başaran Bandırmalı lise öğrencilerinin gerçek hikâyesini konu alıyor.

Oluşturduğu proje takımları ile yeni yeni çalışmalar ortaya koyan, Bilişim Vadisinde ofis açarak bilimsel çalışmalarını bir üst basamağa taşımayı başaran, Teknofest'te son 2 yılda 2 derece elde eden İnegöl Belediyesi de filmin vizyona girmesinin ardından gençlere yönelik bir kampanya başlattı. Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesapları üzerinden bir çağrıda bulunarak çekiliş düzenledi. Bu çekilişle, 138 genç ile birlikte Başkan Taban, “Bandırma Füze Kulübü” filmini sinemada birlikte izledi.

Hayaller kurun, icatlar çıkarın

2 ayrı salonda gerçekleşen sinema gösterimi öncesi salondaki gençlere yönelik konuşan Başkan Alper Taban, “Bizler İnegöl Belediyesi olarak sizin için daha iyi imkanlar oluşturmaya çalışacağız. Siz de geleceğe dair gayretinizi esirgemeyin. Hayaller kurun, icatlar çıkartın. Bizler de bunlarla kıvanç duyalım. İnegöl ve İnegöl gençliği adına da daha yeni güzellikleri hep birlikte konuşalım. Bizim de en az sizler kadar heyecanlı olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Eğer bizler sizin için doğru fırsatları oluşturabilirsek, sizler de bunlardan istifade ederseniz çok daha güzel günleri yaşayacağız. İşte gördüğünüz gibi 60 yıl sonra heyecanını hep birlikte yaşadığımız yerli otomobil gibi pek çok kavramın tarihini yeniden bizler yazacağız. Diğer ülkelerle aradaki farkları da kapatarak onların önüne geçiyor olacağız. Bu düşüncelerle ben hepinize iyi seyirler dilemek istiyorum. Tüm birimlerimizle, çalışma arkadaşlarımızla bir gayret içerisindeyiz” diyen Başkan Taban, “Özellikle gençlerimizin hayallerine ortak olabilir miyiz? Yeni hayaller kurmalarını sağlayabilir miyiz? Yeni yeni icatlar çıkarmalarına biz vesile olabilir miyiz gibi hedeflerimiz var. Ben de sizin gibi bu şehrin evladıyım. Ülkenin bir ferdiyim. İstiyoruz ki ülkemiz yeni icatları yapan, buluşlar üreten ülke olsun. Bunları yapan da bu ülkenin evlatları olsun. Geçmişimizde saklı olan gücümüzü fark edersek eğer, daha sağlam ilerlememiz mümkün” ifadelerinde bulundu.