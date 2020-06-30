Başkan Taban, maske dağıtıp vatandaşı uyardı: “Rehavete kapılmayalım”

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyelerinin de katıldığı programda 12 ayrı bölgede 1200 adet maske dağıtıldı. Belediye Başkanı Alper Taban, pandemi sürecinde normalleşmeyle beraber vatandaşta oluşan rehavete dikkat çekmek ve maske, mesafe, temizlik kuralına dikkat çekmek adına bugün sahaya indilerini söyledi. Taban, “Kendi ürettiğimiz maskeleri 12 ayrı noktada yöneticilerimiz ve meclis üyelerimizle birlikte dağıtmak istiyoruz. Burada amacımız farkındalık oluşturmak. Eğer dışarıdaysak maskenin artık zorun olduğunu biliyoruz. Maksadının ne olduğunu biliyoruz. Hem bize hem karşımızdaki insana bulaşmayı önlemek adına, beraberinde bunun bir yasal zorunluluk olduğunu az önce ifade ettim. Maskeniz yoksa maskenizi de biz veriyoruz. Lütfen maskelerinizi cebinizde değil, ağız ve burun kapalı olacak şekilde takalım. Her gün 30 bin civarında maskeyi arkadaşlarımız üretiyor ve farklı alanlarda bu maskeler dağıtılıyor. Eğer o an vatandaşın yanında maskesi yoksa da o insana bir maske verelim ve takılmasını sağlayalım istiyoruz. Sadece maske değil, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat etmeye özen gösterelim” diye konuştu.