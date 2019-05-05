Başkan Taban: "Ortak aklı çalıştırırsak İnegöl fark oluşturacak"

Burada vatandaşlar, STK temsilcileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelen Taban, ortak akıl vurgusu yaparak, “Bu şehrin ortak aklını çalıştırabilir, öneri ve fikirleri alıp bunları hayata geçirebilirsek inanıyorum ki İnegöl fark oluşturacak bir şehir olacaktır” dedi.

31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından yoğun şekilde tebrik ziyareti talebiyle karşılaşan Belediye Başkanı Alper Taban, Nisan ayında 2 gün süren toplu tebrik kabulleri gerçekleştirmişti. Ancak ziyaret taleplerinin devam etmesi nedeniyle, Beşinci Mevsim Kültür Merkezinin fuaye alanında ikinci bir toplu kabul töreni yapıldı. Alana gelerek herkesle tek tek görüşen Taban, burada konuklara hitaben bir konuşma da yaptı. Taban, teşekkürle başladığı konuşmasında ortak akıl vurgu da yaparak şu ifadelere yer verdi:

“31 Mart tarihinde ülkemizde ve şehrimizde bir seçim gerçekleşti. Bizler kendimiz olmaya, samimi olmaya, her şeyden önce insan olmaya özen göstererek, ilçe halkımızın taleplerini dinleyerek, bunları bir plan dahiline alarak inşallah verdiğimiz tüm sözleri bir bir hayata geçirmek istiyoruz. Tabi ilçe halkımız muhakkak suretle tüm adayları, siyasi partilerin projelerini dinledi ve değerlendirdi. Böyle bir sonuç tecelli etti. Bizler çıkan sonuçtan ziyadesiyle mutluyuz. Çünkü Türkiye ortalamasının üzerinde bir destekle göreve gelmiş olduk. Bunun önemini, verilen değerin ne miktarda olduğunu gayet iyi görebiliyorum. Hatta şunu söylüyorum; gerçekten öyle bir sorumluluk yüklenmiş oldu ki bunun bir kere her türlü farkında olmamız lazım. Bizler de bugüne kadar bu bilinçle bugüne geldik. Yine aynı şekilde devam edeceğiz.”

Yeni dönemde görevlendirmeler yaptıklarını anlatan Taban, "Ben tüm ekibime güveniyorum. Görevler nasıl ki bana emanet olarak verilmişse, beraber çalışacağımız tüm arkadaşlara da bir emanet olarak sunulmakta. Yeni arkadaşlarımızla beraber ben bu yeni heyecanı yansıttığımızı düşünüyorum. Lütfen her zaman düşünen ve sorgulayan olun. Evet, hazır yaptığımız, yürüttüğümüz işler var ama en doğrusunu mu yapıyoruz? Yaptığımız işlerin fayda-maliyet analizlerini yapalım, önceliklerini değerlendirelim ve bu şehirde ne kadar çok bu şehri önemseyen insan sayısını arttırabilirsek, ben inanıyorum ki İnegöl tüm şehirlerden farklı bir şehir pozisyonuna gelecektir. Bu, içerisinde yaşayan insan kaynağı ile direkt olarak ilgili bir konudur. Herkesi bu şehir için düşünmeye davet ettik. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum; lütfen şehrin yönetiminde bize destek olun. Çünkü bir Belediye Başkanı her konuda uzman değildir. Burada bulunan herkesin kendine göre bir uzmanlığı var. Dolayısıyla bu şehrin ortak aklını çalıştırabilir, öneri ve fikirleri alıp bunları hayata geçirebilirsek inanıyorum ki İnegöl fark oluşturacak bir şehir olacaktır" diye konuştu.