Başkan Taban orucunu vatandaşlarla açtı

İnegöl Belediyesi'nin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Starwood firması sahibi Mehmet Yıldız'ın katkı ve destekleriyle bu yıl hayata geçirdiği iftar çadırı, vatandaştan yoğun ilgi görüyor. Önemli sosyal belediyecilik faaliyetlerinden olan ve iftara geç kalmış, şehir dışından gelip İnegöl'de iftar yapmak durumunda olanlar ile ihtiyaç sahibi ailelerin bir araya geldiği iftar çadırına, dün akşam protokol de misafir oldu.

Belediye Başkanı Alper Taban, "Bizler müsait oldukça, kıymetli vatandaşlarımızla iftarımızı açmaya gayret edeceğiz. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Kendi yaptığımız organizasyonlarda da evlerimize, ailelerimize giderek onların sofralarına ortak olmaya gayret edeceğiz. Ramazanın ruhuna uygun hareket etmeye, bir ve beraber olmaya, bu maneviyatı en güzel şekilde yaşamaya gayret edeceğiz” dedi.