Başkan Taban parkenin şampiyonlarını kutladı

Ligi'nde başarılı bir sezon geçirerek adını 1. Lig'e yazdıran İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı'nı yemekte ağırladı.

Voleybolda normal sezonu erkekler Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde 1. Grup'ta Saint Joseph takımının ardından ikinci olarak tamamlayarak yarı final gurubuna kalan İnegöl Belediyespor, 1-3 Mart tarihleri arasında Malatya'da düzenlenen yarı final müsabakalarında D Grubu'nda 4 takım arasında 1920 Maraşspor'un ardından ikinci gelerek adını final grubuna yazdırmıştı. İnegöl Belediyespor voleybol takımı, 11-13 Mart tarihleri arasında Malatya'da 2 grup halinde düzenlenen final müsabakalarında Saint Joseph, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye ve Kartepe Belediyesi'nin yer aldığı grupta rakiplerini dize getirerek adını 1. Lig'e yazdırdı.

Alper Taban: "Sizde o inancı gördüm"

Bu başarının ardından Belediye Başkanı Alper Taban, perşembe akşamı şampiyon takımı yemekte ağırladı. Yemekte sporcularla birlikte teknik heyet, kulüp idarecileri ve yöneticiler de yer aldı. Yemek sonrası bir konuşma yapan Alper Taban, “Bu güzel başarıdan dolayı güzel kardeşlerimi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sizleri ziyaretimde de o inancı, o ışıltıyı sizlerde gördüğümü söyleyebilirim. Kendi adıma bizim bu işi başaracağımıza, sizlerin o performansı ortaya koyacağınıza inanmıştım. Nihayetinde bir oyun oynanıyor, hakem var, oyuncular var Sonuç farklı da çıkabilirdi. Olmasa da canınızın sağlığı demiştim. Böyle genç yaşta böylesine güzel bir başarıya imza atmanız beni ziyadesiyle mutlu etti. Aynı şekilde inanıyorum ki bu şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dikkatini çeken güzel bir başarı oldu. İnegöl adına güzel bir sonuç çıkardınız. Bunu şampiyonlukla, başarıyla, kupayla taçlandırmak büyük bir kazanımdır” dedi.

"Önemli olan takım olabilmek"

Ortaya konan bu başarı ve arkasındaki emeği de gördüklerini ifade eden Taban, “İnşallah bundan sonra da çok daha güzel başarılara imza atacaksınız. Takımın buralara gelmesinde emeği geçen tüm antrenörlerimize, sporcularımıza, yöneticilerimize ve ekibimize teşekkür ediyorum. Önemli olan takım olabilmek. Bireysel olarak özellikler değişebilir ama nihayetinde tek başına herkes bir sıfır. Burada önemli olan takım uyumu. Teknik heyetimize de çok teşekkür ediyorum. Bizim için baş tacısınız. İnşallah yolumuza yine devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçle ilgili mutlaka yeni planlamalar ve hedefler konulacaktır. Hepinizin yüreğine sağlık. İnşallah yeni dönemde yeni hedeflerle yine hep birlikte oluruz” diye konuştu.